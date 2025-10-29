https://news.day.az/azerinews/1791592.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Qoy xalqımızın qürür mənbəyi olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!"
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Qoy xalqımızın qürür mənbəyi olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!"
