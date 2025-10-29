Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü ilə bağlı paylaşım edib

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

"Qoy xalqımızın qürür mənbəyi olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!"