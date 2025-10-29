https://news.day.az/azerinews/1791622.html Zaura bahalı qızıl təsbeh hədiyyə göndərdilər - VİDEO Tele-aparıcı Zaur Nəbioğluna maraqlı hədiyyə olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ona aparıcısı olduğu verilişin efirinə qızıl hədiyyəsi göndərilib. O studiyada müğənni xanımın göndərdiyi bağlı qutunu açıb. Məlum olub ki sözügedən hədiyyə qızıldan təsbehdir. Sözügedən anlar sosial şəbəkədə marağa və müzakirələrə səbəb olub.
