Zaura bahalı qızıl təsbeh hədiyyə göndərdilər

Tele-aparıcı Zaur Nəbioğluna maraqlı hədiyyə olunub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ona aparıcısı olduğu verilişin efirinə qızıl hədiyyəsi göndərilib.

O studiyada müğənni xanımın göndərdiyi bağlı qutunu açıb.

Məlum olub ki sözügedən hədiyyə qızıldan təsbehdir.

Sözügedən anlar sosial şəbəkədə marağa və müzakirələrə səbəb olub.