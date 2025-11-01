https://news.day.az/azerinews/1792416.html Bu metro stansiyalarında bank kartı ilə ödəniş mümkün olacaq - ŞAD XƏBƏR Bakı metropolitenində rəqəmsal ödəniş imkanları genişləndirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC-dən Trend-ə verilən məlumat verilib. Bildirilir ki, artıq metrodan keçid zamanı NFC dəstəkləyən bütün yerli bank kartları, eləcə də "Apple Pay" və "Google Pay" ilə ödəniş edə etmək mümkün olacaq.
Bu metro stansiyalarında bank kartı ilə ödəniş mümkün olacaq - ŞAD XƏBƏR
Bakı metropolitenində rəqəmsal ödəniş imkanları genişləndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC-dən Trend-ə verilən məlumat verilib.
Bildirilir ki, artıq metrodan keçid zamanı NFC dəstəkləyən bütün yerli bank kartları, eləcə də "Apple Pay" və "Google Pay" ilə ödəniş edə etmək mümkün olacaq.
Bildirilib ki, yenilik hazırda Bənövşəyi xəttin bütün stansiyalarında ("Xocəsən", "Avtovağzal", "Memar Əcəmi" və "8 Noyabr") sınaq mərhələsindədir və tezliklə bütün xətlər üzrə aktiv olacaq.
"Sınaq mərhələsində texniki çətinlik yaranarsa, "BakıKart" və ya digər ödəniş üsullarından yararlana bilərsiniz", - deyə məlumatda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре