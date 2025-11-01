https://news.day.az/azerinews/1792493.html İsmayıllıda zəlzələ olub İsmayıllıda 3.4 bal zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb Bildirilib ki, zəlzələnin dərinliyi 4 km-dir. Zəlzələ yerli vaxtla 18:03-də qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 4 bal, Basqal, Lahıc qəsəbələrində, Əhən kəndində və ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.
İsmayıllıda zəlzələ olub
İsmayıllıda 3.4 bal zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb
Bildirilib ki, zəlzələnin dərinliyi 4 km-dir. Zəlzələ yerli vaxtla 18:03-də qeydə alınıb.
Zəlzələ episentrdə 4 bal, Basqal, Lahıc qəsəbələrində, Əhən kəndində və ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.
