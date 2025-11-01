İsmayıllıda zəlzələ olub

İsmayıllıda 3.4 bal zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb

Bildirilib ki, zəlzələnin dərinliyi 4 km-dir. Zəlzələ yerli vaxtla 18:03-də qeydə alınıb.

Zəlzələ episentrdə 4 bal, Basqal, Lahıc qəsəbələrində, Əhən kəndində və ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.