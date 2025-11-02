Tədqiqatçılar piylənmə ilə əlaqəli yeni genlər aşkar ediblər - ARAŞDIRMA
Piylənmə bu gün milyonlarla insana təsir edən qlobal sağlamlıq problemidir və ürək xəstəliyi, tip 2 diabet, yüksək təzyiq və digər xəstəliklərlə əlaqəlidir. Pəhriz və fiziki aktivlik kimi amillər mühüm rol oynasa da genetik faktorlar da piylənməyə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Day.Az "MedicalXpress" portalına istinadla xəbər verir ki, Penn State Universitetinin alimləri "Nature Communications" jurnalında dərc olunan yeni tədqiqatda altı fərqli əcdad qrupuna (Afrika, Amerika, Şərqi Asiya, Avropa, Yaxın Şərq və Cənubi Asiya) mənsub təxminən 850 min nəfərin genetik məlumatlarını araşdırıblar. Nəticədə piylənmə ilə əlaqəli 13 gen müəyyən edilib, bunlardan beşi ilk dəfə bu xəstəliklə əlaqələndirilib. Yeni tapılan genlərdən YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 və GRM7 artıq məlum olan MC4R və BSN genləri kimi ağır piylənmə riskini üç dəfə artıra bilər. Bu genlərin əsasən beyin və yağ toxumasında aktiv olduğu bildirilib. Tədqiqat göstərib ki, bəzi genlər həm piylənməyə, həm də tip 2 diabet və ürək xəstəlikləri kimi digər problemlərə birbaşa təsir göstərir. Bu da piylənmənin niyə digər xəstəliklərlə sıx bağlı olduğunu izah etməyə kömək edir. Alimlərin sözlərinə görə, araşdırma əcdadlararası genetik tədqiqatların əhəmiyyətini vurğulayır. Əvvəlki tədqiqatlar əsasən avropalı iştirakçılara əsaslandığından, digər əcdad qruplarında mühüm genlərin gözdən qaçma ehtimalı yüksək idi.
Penn State professoru Santoş Girirajan bildirib: "Əcdadlararası yanaşma bizə piylənmənin genetik səbəblərinə daha geniş baxış verir və gələcəkdə fərdiləşdirilmiş müalicə üsullarının inkişafına kömək edə bilər".
Bu tapıntılar gələcəkdə piylənmə və əlaqəli xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsində yeni genetik hədəflərin müəyyənləşdirilməsinə yol aça bilər.
