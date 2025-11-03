Elgizi qorxudan ifa gündəm oldu - VİDEO
"Elgizlə izlə" verilişində istedadlı insanların bacarıqlarını nümayiş etdirməsi üçün şərait yaradılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi iştirakçıların canlı ifaları sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub.
Verilişin aparıcısı Elgiz Əkbər "ulduz müğənni" olmaq istəyən xanımların səhnə performanslarına reaksiyası ilə diqqət çəkib. Onun gülməli və eyni zamanda təəccüblü reaksiyaları sosial mediada geniş paylaşılır.
İştirakçılardan birinin ifası isə studiyada gözlənilməz an yaradıb. Elgiz Əkbərin üz ifadəsi və reaksiyası izləyiciləri güldürüb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri həmin görüntüləri "Elgizi qorxudan ifa" kimi şərh ediblər.
Sözügedən kadrlar qısa zamanda gündəm olub.
