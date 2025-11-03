İxtisaslaşmış kadrların olacağı təqdirdə Orta Dəhliz Mərkəzi Asiyanın potensialını üzə çıxaracaq - Aİ
Orta Dəhliz kimi yeni nəqliyyat marşrutları Mərkəzi Asiyanın böyük potensialını üzə çıxara bilər, lakin bu, yalnız ixtisaslaşmış işçi qüvvənin olacağı təqdirdə mümkündür.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Qazaxıstandakı nümayəndəliyinin əməkdaşlıq şöbəsinin rəhbəri Yoxannes Baur 30-31 oktyabr tarixlərində Turin şəhərində keçirilən DARYA (Mərkəzi Asiya gəncləri üçün Dialoq və Fəaliyyət) proqramının yüksək səviyyəli görüşündə deyib.
"Tarixi baxımdan Mərkəzi Asiya hər zaman Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayıb və bu gün Aİ ilə region arasında münasibətlər fəal şəkildə möhkəmlənir", - deyə o bildirib.
Tədbirdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistanın təhsil və əmək nazirliklərinin müavinləri, Aİ nümayəndələri, sosial tərəfdaşlar və özəl sektorun təmsilçiləri iştirak ediblər. İştirakçılar əldə olunan irəliləyişləri müzakirə edib və əməkdaşlığın növbəti mərhələsi üçün prioritet istiqamətləri müəyyənləşdiriblər.
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən keçərək, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
