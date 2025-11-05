https://news.day.az/azerinews/1792936.html Yatmazdan əvvəl telefona baxmaq ölümə səbəb ola bilər - XƏBƏRDARLIQ Yatmazdan əvvəl telefona baxmaq sizi öldürə bilər. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daily Mail məlumat yayıb. Alimlər müəyyən ediblər ki, yatmazdan əvvəl sosial şəbəkədə lentlərə baxmaq vərdişi ürək və damar sistemi üçün "gecikdirilmiş partlayış bombası"dır.
Yatmazdan əvvəl telefona baxmaq ölümə səbəb ola bilər - XƏBƏRDARLIQ
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daily Mail məlumat yayıb.
Alimlər müəyyən ediblər ki, yatmazdan əvvəl sosial şəbəkədə lentlərə baxmaq vərdişi ürək və damar sistemi üçün "gecikdirilmiş partlayış bombası"dır.
Gecə ekranlardan gələn parlaq işıq beynin aktivliyini artırır, onun istirahət rejiminə keçməsinə mane olur və qan damarlarında iltihaba səbəb olur.
Zamanla bu dağıdıcı proses arteriya divarlarının qalınlaşmasına gətirib çıxarır və ürək tutması ilə insult riskini bir neçə dəfə artırır.
