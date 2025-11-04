Azərbaycan iqtisadiyyatının gələn il real ifadədə 2,9% artacağı gözlənilir
Baza ssenari üzrə növbəti ildə ölkə iqtisadiyyatının real ifadədə 2,9% artacağı, istehsal olunan ÜDM-in isə 134,1 milyard manat olacağı proqnozlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsinin layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, bu artımın neft-qaz sektoru üzrə 32,4 milyard manat (2,4% az), qeyri-neft-qaz sektoru üzrə isə 101,7 milyard manat (5% çox) artımı hesabına reallaşacağı gözlənilir.
Bildirilib ki, baza ssenari üzrə makroiqtisadi çərçivədə ortamüddətli dövrdə hər il iqtisadi artım proqnozlaşdırılıb, təhlillər 2026-2028-ci illərdə artımın tamamilə, 2029-cu ildə isə əsasən qeyri neft-qaz sektoru hesabına təmin ediləcəyini göstərib.
"2026-cı ilin baza ssenaridə olan proqnozlarında ölkə iqtisadiyyatında əlverişli makroiqtisadi
mühitin müşahidə ediləcəyi, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatının real artım, məqbul inflyasiya, cari
əməliyyatlar balansında profisit və sabit məzənnə ilə xarakterizə olunacağı nəzərdə tutulur",- məlumatda qeyd edilib.
