Canlı efirdə gözlənilməz AN

Verilişlərin birində maraqlı anlar yaşanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın qonağı olan müğənni Ofeliya Şabanova canlı yayım zamanı aparıcıya qeyri-adi təkliflə çıxış edib.

O, efir zamanı aparıcıya müraciət edərək, qardaşı üçün elçi düşdüyünü bildirib:

"Səni qardaşımın xanımı kimi görmək istərdim" - deyə, söyləyib.

Aparıcı isə bu təklifə təmkinlə cavab verərək, "Cavabımı sənə təkbətək deyərəm" sözləri ilə qarşılıq verib.0

Müzakirələrə səbəb olan bu an sosial şəbəkələrdə də geniş maraqla qarşılanıb.