Canlı efirdə gözlənilməz AN - Müğənni aparıcıya elçi düşdü - VİDEO
Verilişlərin birində maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın qonağı olan müğənni Ofeliya Şabanova canlı yayım zamanı aparıcıya qeyri-adi təkliflə çıxış edib.
O, efir zamanı aparıcıya müraciət edərək, qardaşı üçün elçi düşdüyünü bildirib:
"Səni qardaşımın xanımı kimi görmək istərdim" - deyə, söyləyib.
Aparıcı isə bu təklifə təmkinlə cavab verərək, "Cavabımı sənə təkbətək deyərəm" sözləri ilə qarşılıq verib.0
Müzakirələrə səbəb olan bu an sosial şəbəkələrdə də geniş maraqla qarşılanıb.
