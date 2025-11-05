“Qarabağ”ın U-19 komandası “Çelsi”yə uduzdu

UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçını keçirib.

Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "Çelsi"li həmyaşıdları ilə qarşılaşıb. 

Matç rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 