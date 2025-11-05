https://news.day.az/azerinews/1793366.html “Qarabağ”ın U-19 komandası “Çelsi”yə uduzdu UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçını keçirib. Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "Çelsi"li həmyaşıdları ilə qarşılaşıb. Matç rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
“Qarabağ”ın U-19 komandası “Çelsi”yə uduzdu
UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçını keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "Çelsi"li həmyaşıdları ilə qarşılaşıb.
Matç rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
