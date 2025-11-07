Təranə Səmədova azadlığa çıxır?

Prodüser Təranə Səmədovanın cəza müddəti azaldılıb.

Day.Az "Yeni Sabah"-ya istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı aparıcı Lalə Azərtaş "Təsir dairəsi" proqramında danışıb. 

O bildirib ki, T.Səmədovanın azadlığa çıxması üçün yenidən məhkəməyə müraciət edəcəklər:

"Təranə Səmədova yenidən həbsxanaya qayıtdı. Amma bu o demək deyil ki, uduzduq. Təranənin həbs müddəti azaldıldı. 6 illik həbs müddəti 5 ilə salındı. Amma bundan da yaxşı olacaq. Təranə yaxın günlərdə azadlığa çıxa bilər".

Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Təranə Səmədova 6 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi.