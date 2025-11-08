Bu ədviyyatı pəhrizinizə əlavə edin – Şəkəri azaldır və ürəyi qoruyur
Mütəxəssislər qeyd edir ki, darçın həm dadına, həm də sağlamlığa olan faydalarına görə ən dəyərli ədviyyatlardan biridir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun tərkibindəki təbii maddələr qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləyir, xolesterini azaldır və ürək-damar sistemini qoruyur.
Darçın, xüsusilə insulinə qarşı müqaviməti azaldaraq orqanizmin qlükozanı daha effektiv istifadə etməsinə kömək edir. Bu xüsusiyyətinə görə o, diabet riski olan insanlar üçün də faydalı sayılır.
Bundan əlavə, darçının antioksidant və iltihab əleyhinə təsiri bədəni sərbəst radikallardan qoruyur, hüceyrələrin qocalmasını ləngidir və immun sistemini gücləndirir.
Qidalanma mütəxəssisləri darçını gündəlik rasiona az miqdarda əlavə etməyi tövsiyə edir. Onu çaya, qəhvəyə, yulaf sıyığına, meyvə salatına və ya yoqurta qatmaq həm dadı zənginləşdirir, həm də orqanizmə təbii şəkildə fayda verir.
