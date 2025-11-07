https://news.day.az/azerinews/1793884.html Bu məktəbə yeni direktor təyin edilib - RƏSMİ Bakı şəhəri Seymur Məmmədov adına 301 nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Ruhiyyə İmanova Vaqif qızı məktəbə direktor təyin edilib.
Qeyd edək ki, adıçəkilən məktəbin əvvəlki direktoru Sevda Sarıyeva nöqsanlara və müəllimləri təhqir etməsinə görə işdən azad edilmişdi.
