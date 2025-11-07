https://news.day.az/azerinews/1793920.html "İnter" ingiltərəli müdafiəçini transfer etmək istəyir "Aston Villa"nın müdafiəçisi Ezri Konsa karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər. Day.Az İtaliya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "İnter" ingiltərəli futbolçunu transfer etmək istəyir.
"İnter" ingiltərəli müdafiəçini transfer etmək istəyir
"Aston Villa"nın müdafiəçisi Ezri Konsa karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.
Day.Az İtaliya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "İnter" ingiltərəli futbolçunu transfer etmək istəyir.
A Seriyası nəhəngi Konsanı qışda heyətinə qatmağı planlaşdırır. "İnter"in 28 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin keçidini 35 milyon avroya yekunlaşdıracağı bildirilir.
Qeyd edək ki, "Aston Villa" Ezri Konsanı 2019-cu ilin yayında "Brentford"dan transfer edib. İngiltərə millisinin üzvü bu mövsüm Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 13 rəsmi matçda meydana çıxıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре