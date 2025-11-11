https://news.day.az/azerinews/1794544.html Rəşad Dağlı həbsdən çıxıb? - Müzakirə yaradan VİDEO Qonşusunu öldürməkdə təqsirli bilinərək 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən meyxanaçı Rəşad Dağlının guya həbsdən çıxması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video görüntülər paylaşılıb. Day.Az Axar.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşım şəbəkə istifadəçiləri arasında çaşqınlıq yaradıb. Rəylərdən xeyli sayda inandığı görünür.
Rəylərdən xeyli sayda inandığı görünür. Ancaq sonradan bəlli olub ki, bu köhnə videodur, məlumat tamamilə yalandır.
