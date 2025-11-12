Turşudan sonra bu əlamətlər yaransa həkimə gedin , yoxsa...
Ev şəraitində ət və digər məhsulları konservləşdirmək botulizm təhlükəsini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə rusiyalı terapevt Nadejda Çernışova danışıb.
"Botulizm bakteriyasını məhv etmək üçün 120°C temperatur lazımdır ki, bu da ev şəraitində təmin etmək çətindir. Buna görə də, evdə ət, balıq, quş və göbələk konservləşdirmək olmaz. Tərəvəzləri isə ya turşu ilə, ya da konservasiya zamanı sirkə əlavə etməklə təhlükəsiz etmək mümkündür.
Çernışova həmçinin xəbərdarlıq edib ki, marketlərdən alınan konservlər də təhlükəli ola bilər. Təhlükə yalnız ət məhsulları ilə məhdudlaşmır, tərəvəz və göbələk konservləri də risk daşıya bilər.
Həkim vurğulayıb ki, botulotoksin məhsulun rənginə, dadına və qoxusuna təsir etmir. Bəzi hallarda bakteriya olan bankalar şişə bilər, lakin bu hər zaman baş vermir. "Zədələnmiş məhsulu xüsusi analiz olmadan müəyyən etmək mümkün deyil," - deyə o qeyd edib.
Botulotoksinə yoluxma əlamətləri olaraq, həkim temperatur yüksəlmədən baş verən zəhərlənmə və görmə problemlərini göstərib. Belə simptomlar konserv istehlakından sonra ortaya çıxarsa, dərhal həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur.
