https://news.day.az/azerinews/1794788.html "Yeyiləsi deyil" - Monqolustan ətini alıb bişirdi - VİDEO Monqolustan mənşəli qoyun ətindən narazılıq dalğası yaranıb. Monqolustandan idxal edilən qoyun ətinin keyfiyyəti ilə bağlı iddialar müzakirələrə səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vətəndaşbişirdiyi ətin köpüklü və qanlı olduğunu göstərərək məhsulun keyfiyyətsiz olduğunu iddia edib.
"Yeyiləsi deyil" - Monqolustan ətini alıb bişirdi - VİDEO
Monqolustan mənşəli qoyun ətindən narazılıq dalğası yaranıb. Monqolustandan idxal edilən qoyun ətinin keyfiyyəti ilə bağlı iddialar müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vətəndaşbişirdiyi ətin köpüklü və qanlı olduğunu göstərərək məhsulun keyfiyyətsiz olduğunu iddia edib. O, ətin həm görünüşündən, həm də bişmə prosesindən narazılığını ifadə edərək belə məhsulların satışına icazə verilməməsini istəyib.
Məsələ hazırda geniş ictimai rezonans doğurub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре