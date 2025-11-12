"Yeyiləsi deyil"

Monqolustan mənşəli qoyun ətindən narazılıq dalğası yaranıb. Monqolustandan idxal edilən qoyun ətinin keyfiyyəti ilə bağlı iddialar müzakirələrə səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vətəndaşbişirdiyi ətin köpüklü və qanlı olduğunu göstərərək məhsulun keyfiyyətsiz olduğunu iddia edib. O, ətin həm görünüşündən, həm də bişmə prosesindən narazılığını ifadə edərək belə məhsulların satışına icazə verilməməsini istəyib.

Məsələ hazırda geniş ictimai rezonans doğurub. 