Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib

Orxan Çingiz oğlu Mürsəlov Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.