Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib Orxan Çingiz oğlu Mürsəlov Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
