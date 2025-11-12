https://news.day.az/azerinews/1794873.html Orxan Mürsəlov Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib - SƏRƏNCAM Orxan Çingiz oğlu Mürsəlov Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
