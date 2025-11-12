https://news.day.az/azerinews/1794976.html Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsi layihələndiriləcək Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsinin layihələndirilməsinə başlanılır. Trend-in dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən məlumatına görə, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
Belə ki, dövlət xidməti sözügedən işlərin icrasını "Kooplayihə-AHB" firmasına həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, şirkətə 836 620 manat ödənilib.
İstisu qəsəbəsini layihələndirəcək şirkət 2010-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 1 min manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Xəlilov Hüseyn Artıx oğludur.
