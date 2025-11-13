DÇ-2026: Azərbaycan-İslandiya oyunu başlayıb

DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin V turu çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-İslandiya oyunu başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda təşkil olunan görüş saat 21:00-da start götürüb.

Qarşılaşmanı Monteneqro və Serbiyadan olan hakimlər briqadası idarə edir.