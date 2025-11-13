https://news.day.az/azerinews/1795243.html DÇ-2026: Azərbaycan-İslandiya oyunu başlayıb - CANLI DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin V turu çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-İslandiya oyunu başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda təşkil olunan görüş saat 21:00-da start götürüb. Qarşılaşmanı Monteneqro və Serbiyadan olan hakimlər briqadası idarə edir.
