Azərbaycanda yeni məktəblər istifadəyə veriləcək - ƏRAZİLƏR ÜZRƏ SİYAHI
Azərbaycanda yeni məktəb binalarının inşasına başlanılır və yaxın müddətdə bir sıra təhsil müəssisələri istifadəyə veriləcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, İqtisadiyyat.az bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən bilgi əldə edib.
Məlumata əsasən, ölkə üzrə 2 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və 17 tam orta məktəb binası tikiləcək, həmçinin 2 modul tipli tam orta məktəb binasının quraşdırılması planlaşdırılır.
Nazirliyin sifarişi ilə bu təhsil müəssisələrinin tikinti və quraşdırılması üçün layihə-smeta sənədlərini "Design Project" şirkəti hazırlayacaq. Bunun üçün 2,5 milyon manatlıq müqavilə bağlanıb.
Tikilməsi nəzərdə tutulan təhsil ocaqları aşağıdakılardır:
Körpələr evi-uşaq bağçaları:
-
Xızı rayonu, Giləzi qəsəbəsi - 40 yerlik
-
Xızı rayonu, Yeni Yaşma kəndi - 40 yerlik
Modul tipli məktəblər:
-
Qusar rayonu, Qaratoba kəndi - 90 şagird yerlik
-
Qusar rayonu, Həzrə kəndi - 90 şagird yerlik
Tam orta məktəblər:
-
Sumqayıt şəhəri, Nizami Gəncəvi adına 1152 şagird yerlik texniki və təbiət elmləri liseyi
-
Sumqayıt şəhər 27 nömrəli 1416 şagird yerlik məktəb
-
Xaçmaz rayonu, Hacəlibəy kəndi - 360 şagird yerlik
-
Qəbələ rayonu, Dızaxlı kəndi - 360 şagird yerlik
-
Qusar rayonu, Yasab kəndi - 264 şagird yerlik
-
Qusar rayonu, İmamqulukənd kəndi - 432 şagird yerlik
-
Ağdam rayonu, Hafiz Əsgərov adına Quzanlı qəsəbəsi - 720 şagird yerlik
-
Masallı rayonu, Xırmandalı kəndi, X.Məmmədov adına - 792 şagird yerlik
-
Xızı rayonu, N.Allahverdiyev adına Sitalçay kəndi - 180 şagird yerlik
-
Gəncə şəhəri, 42 nömrəli məktəb - 360 şagird yerlik
-
Ucar rayonu, Qaracallı kəndi, 2 nömrəli - 432 şagird yerlik
-
Tovuz rayonu, Hunanlar (Girzan) kəndi, H.Cəfərov adına - 264 şagird yerlik
-
Sabirabad rayonu, Yolçubəyli kəndi - 528 şagird yerlik
-
Bərdə şəhəri, 1 nömrəli məktəb - 528 şagird yerlik
-
Ağcabədi rayonu, Hacıbədəlli kəndi - 624 şagird yerlik
-
Hacıqabul şəhəri, V.Quliyev adına 6 nömrəli - 432 şagird yerlik
-
Beyləqan rayonu, Ramiz Abbasov adına 4 nömrəli - 432 şagird yerlik
