Kivini qabığını soymadan yeyin!
Sosial mediada "Dr. GI Joe" kimi tanınan qastroenteroloq Cozef Səlhab dünyanın ən faydalı meyvələrindən biri olan kivinin yanlış istehlakı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, bir çox insan kivinin qabığını soyaraq onun ən dəyərli hissəsini itirir. "Kivini qabığı ilə yeyin. Qabığında C və E vitaminləri, maqnezium, fol turşusu və B6 vitamini var. Onu soymaqla təxminən 50 faiz lif itirirsiniz," - deyə o bildirib.
Həkim əlavə edib ki, kivini qabığı ilə yemək bağırsaq sağlamlığını gücləndirir, həzmi yaxşılaşdırır və ürək, qaraciyər fəaliyyətini dəstəkləyir. Həkim həmçinin bu meyvənin melatoninlə zəngin olduğunu, yatmazdan iki saat əvvəl bir-iki kivi yeməyin yuxu keyfiyyətini artırdığını vurğulayıb.
Mütəxəssis xəbərdarlıq edir: "Qabığını yeyən qalib gəlir - çünki faydanın yarısı məhz oradadır" .
