Kirayə mənzilləri bu yolla əldə edə bilərsiniz - QAYDALAR AÇIQLANDI
Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi vətəndaşların aylıq ödəniş etməklə mərhələli şəkildə ev sahibi olmasına imkan yaradır. Bu model həm ilkin yükü azaldır, həm də rahat şərtlərlə yaşayış sahəsinin əldə edilməsini təmin edir.
Day.Az Valyuta.az-a istinadən kirayə mənzil üsulu ilə ev almaq istəyənlər üçün əsas sualları və cavabları təqdim edir. Bəs hansı sənədlər lazımdır?
Ev sahibi olmaq üçün müraciət edən şəxslər aşağıdakı ilkin sənədləri təqdim etməlidir:
Gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı (e-imza və ya ASAN imza)
Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət Sistemində e-imza ilə yaradılmış elektron kabinet
Elektron kabinetdə doldurulan ərizə-anket
Fondun məsul əməkdaşları ilə görüş zamanı da bəzi sənədlər tələb olunur.
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
Gəlirləri təsdiq edən sənədlər
Məhkumluq barədə arayış
Ailə tərkibini təsdiq edən sənədlər
Nikahın olması və ya olmaması barədə sənədlər
Bəs kimlər kirayə ev sahibi ola bilər?
Kirayə mənzildən yararlanmaq üçün vətəndaşlar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır
Məhkumluğu olmamalıdır
Vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır
Müraciət zamanı yaşı 60-dan yuxarı olmamalıdır
Rəsmi gəlirləri olmalıdır
Eyni zamanda Fondla iki aktiv kirayə müqaviləsi olmamalıdır
Kirayə müqaviləsi bağlanması üçün ümumi nə qədər zaman tələb olunur?
Kirayə müqaviləsinin şərtləri:
Minimal müddət: 3 il
Maksimal müddət: 25 il
Yaş məhdudiyyəti: son ödəniş tarixinədək 70 yaşı aşmamalıdır
Qabaqcadan ödəniş: aylıq ödənişin ən azı 12 misli
Hüquqların ötürülməsi: müqavilə qüvvəyə mindikdən 12 aydan tez olmamaq şərtilə
Vaxtından əvvəl ödəniş: müqavilə bağlandığı gündən mümkündür
Ödəniş necə olmalıdır? Xarici valyuta keçərlidirmi?
Kirayə müqaviləsi üzrə bütün ödənişlər yalnız Azərbaycan manatında həyata keçirilir.
Vaxtından əvvəl ödəniş etmək olarmı?
Bəli, mümkündür. Qaydalara əsasən, kirayə müqaviləsi bağlanan gündən etibarən vətəndaş vaxtından əvvəl tam ödəniş edə bilər.
Bəs kirayə verilən mənzillər necə olmalıdır? Vətəndaşlar üçün nələr təqdim olunmalıdır?
Kirayə ilə təqdim olunan mənzillər müəyyən standartlara cavab verməlidir:
2013-cü ilin 1 yanvarından sonra tikilmiş olmalıdır
Tam təmirli və yaşayışa hazır olmalıdır
Elektrik, qaz və su ilə təmin edilməlidir
İnfrastruktura (təhsil, nəqliyyat, səhiyyə və s.) yaxın olmalıdır
Həyatyani sahəsi olmalıdır
Tikinti normalarına uyğun olmalıdır
Müstəqil qiymətləndiricinin bazar qiymətindən aşağı olmayacaq şəkildə sığortalanmalıdır
Xatırladaq ki, Fond Sumqayıt şəhərində yerləşən Sülh prospektindəki yeni yaşayış kompleksində 219 tam təmirli mənzili də satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara təqdim edir. Mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır və aylıq ödənişlər 347 manatdan başlayır. Seçim prosesi 20 noyabr 2025-ci il saat 15:00-dan etibarən açıq olacaq.
Qeyd edək ki, növbəti mərhələlərdə Fondun balansında olan digər mənzillər də uyğun zamanda satışa çıxarıla bilər. Söhbət Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Zəfər küçəsi və Həmdəm Ağayev küçəsindəki yaşayış sahələrindən gedir.
