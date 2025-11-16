https://news.day.az/azerinews/1795721.html ABŞ-da atışma baş verib, ölən var ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib. Day.Az xəbər verir ki, atışma polis əməkdaşları məişət zorakılığı ilə bağlı çağırışa gəldikdən sonra başlayıb. Atışma nəticəsində dörd hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb. Hadisə zamanı şübhəli şəxs polis ilə atışmadan sonra ölüb.
