ABŞ-da atışma baş verib, ölən var

ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, atışma polis əməkdaşları məişət zorakılığı ilə bağlı çağırışa gəldikdən sonra başlayıb.

Atışma nəticəsində dörd hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb. Hadisə zamanı şübhəli şəxs polis ilə atışmadan sonra ölüb.