https://news.day.az/azerinews/1795814.html Sonaxanım əməliyyat etdirəcək Aktrisa Sonaxanım Əliyeva plastik əməliyyat etdirəcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, bu haqda o, "Elgizlə izlə" verilişində deyib. Aparıcı Elgiz Əkbərin "Burnu pisdi, əməliyyat etdirməlidir" sözlərinə aktrisa belə reaksiya verib: "Edəcəyəm... Həkimi gözləyirəm".
