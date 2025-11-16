Sonaxanım əməliyyat etdirəcək

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva plastik əməliyyat etdirəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, bu haqda o, "Elgizlə izlə" verilişində deyib. Aparıcı Elgiz Əkbərin "Burnu pisdi, əməliyyat etdirməlidir" sözlərinə aktrisa belə reaksiya verib:

"Edəcəyəm... Həkimi gözləyirəm".

Qeyd edək ki, Sonaxanım son günlər xeyli çəki atması ilə gündəmə gəlib.