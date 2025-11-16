https://news.day.az/azerinews/1795864.html Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasına səfəri noyabrın 16-da başa çatıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısını Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola saldı.
