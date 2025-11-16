Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada bürünc medal qazanıb

Azərbaycan taekvondoçusu Qaşım Maqomedov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

Day.Az xəbər verir ki, 60 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə kot-d'İvuarlı İssa Diakiteyə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

İslamiadaya noyabrın 21-də yekun vurulacaq.