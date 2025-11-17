https://news.day.az/azerinews/1795994.html ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycana səfər edəcək ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison M. Huker bu həftə Azərbaycana səfər edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.
ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycana səfər edəcək
ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison M. Huker bu həftə Azərbaycana səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.
"Dövlət Katibinin müavini Huker 15-21 noyabr 2025-ci il tarixlərində Ermənistan və Azərbaycanda işgüzar səfərdə olacaq", - Dövlət Departamentinin saytında bildirilib.
Planlaşdırılan səfərin təfərrüatları barədə məlumat verilmir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре