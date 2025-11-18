Qanun var, cəza isə yoxdur - Qohum nikahları bu gün də davam edir
Azərbaycanda 2025-ci il 1 iyuldan etibarən qüvvəyə minən dəyişikliyə əsasən, qohumlar arasında nikah bağlamaq qadağan edilib.
Ancaq gənclər tətbiq edilən qadağaya baxmayaraq müxtəlif üsullarla toy edirlər. Bəziləri rəsmi nikaha girmir, bəzi ailələrdə valideynlər formal olaraq övladlarından imtina edir, bəzən sadəcə dini nikahla kifayətlənirlər və s.
Bəs, həmin şəxsləri hansı cəzalar gözləyir?
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı hüquqşünas Rəşad Əliyev Milli.Az-a bildirib ki, qanunda bununla bağlı hər hansı tənzimləmə və ya cəza nəzərdə tutulmayıb.
Ədliyə Nazirliyindən isə bildirilib ki, müvafiq dəyişiklikdən sonra nikah bağlamaq üçün müraciət edən qohumluq əlaqəsi olan vətəndaşlara qeydiyyat şöbələri tərəfindən qanunvericiliyin tələbləri izah edilir.
Bu isə praktikada belə vəziyyət yaradır ki, nikah rəsmiləşməsə də, insanlar birlikdə yaşamaqda, ailə qurmaqda və münasibətlərini davam etdirməkdə sərbəstdir. Hüquqi baxımdan onların qarşısını alan heç bir mexanizm yoxdur.
