İnternetdən yemək sifariş etməyin - SƏBƏB
Son zamanlar sosial şəbəkələrdə satılan müxtəlif "diyetik hazır qidalar", "fit çərəzlər", "detoks menyular" və "kalorisi az paket qidalar" böyük populyarlıq qazanıb. Satıcılar bu məhsulların qısa müddətdə arıqlamağa kömək etdiyini, maddələr mübadiləsini sürətləndirdiyini və orqanizmi zərərsiz şəkildə təmizlədiyini iddia edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu qidaların real effektivliyi və təhlükəsizliyi çox vaxt şübhə altındadır.
Dietoloqlar bildirirlər ki, sosial şəbəkələr üzərindən satılan məhsulların əksəriyyətinin tərkibi tam açıqlanmır və sertifikatlaşdırma prosesi şəffaf deyil. Nəticədə istehlakçı nə qəbul etdiyini dəqiq bilmir. Bəzi hazır "diyetik" qidaların kalorisi isə satıcıların qeyd etdiyindən daha yüksək olur ki, bu da arıqlama prosesinə əks təsir göstərə bilər.
Mütəxəssis dietoterapevtlər qeyd edir ki, insanın çəki problemi yalnız hazır paket qidalarla həll olunmur. Arıqlama prosesində şəxsin sağlamlıq vəziyyəti, hormon balansı, qidalanma tarixi və həyat tərzi nəzərə alınmalıdır. Bu səbəbdən standartlaşdırılmış hazır menyular hər kəs üçün eyni nəticəni vermir.
Mövzu ilə bağlı qida mühəndisləri bildirirlər ki, bəzi satıcılar məhsulları ev şəraitində hazırlayıb "diyetik" adı ilə təqdim edir, lakin onların saxlanma şəraiti və sanitariya tələbləri sual doğurur. Bu isə zəhərlənmə və müxtəlif qida zəncirli xəstəlikləri riski yarada bilər.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, sosial şəbəkələrdən təsadüfi satıcılardan alınan hazır "diyetik" paketlərə etibar etməkdənsə, qidalanma planını peşəkar dietoloqla birgə hazırlamaq daha sağlam və təhlükəsiz seçimdir. Çünki real nəticə yalnız düzgün qidalanma və həyat tərzi dəyişiklikləri ilə əldə olunur.
