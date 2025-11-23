Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib

Gədəbəy rayonunun Şahdağ kəndində bələdiyyəyə aid dağlıq ərazidə 60 ha sahədə quru ot, kol-kos və qurumuş ağac kötükləri yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-а bildirilib ki, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

 

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.