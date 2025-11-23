https://news.day.az/azerinews/1797362.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а bildirilib ki, noyabrın 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bunun meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişli olduğu bildirilib.
