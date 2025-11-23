Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а bildirilib ki, noyabrın 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.

 

Bunun meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişli olduğu bildirilib.