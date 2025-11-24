https://news.day.az/azerinews/1797414.html Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Qurbanov Mahal Şaban oğlu qəfl vəfat edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, noyabrın 23-ü axşamı saat 23:00-24:00 radələrində dünyasını dəyişib. Mahal Şaban oğlu Qurbanov 1957-ci il fevralın 16-da Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub.
Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO
Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Qurbanov Mahal Şaban oğlu qəfl vəfat edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, noyabrın 23-ü axşamı saat 23:00-24:00 radələrində dünyasını dəyişib.
Mahal Şaban oğlu Qurbanov 1957-ci il fevralın 16-da Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. O, 1964-1974-cü illərdə Faxralı orta məktəbini bitirib. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
Ailəli olub, 3 qız övladı var.
Allah rəhmət eləsin.
