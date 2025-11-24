Azərbaycanda professor vəfat etdi

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Qurbanov Mahal Şaban oğlu qəfl vəfat edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, noyabrın 23-ü axşamı saat 23:00-24:00 radələrində dünyasını dəyişib. 

Mahal Şaban oğlu Qurbanov 1957-ci il fevralın 16-da Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. O, 1964-1974-cü illərdə Faxralı orta məktəbini bitirib. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.

Ailəli olub, 3 qız övladı var. 

Allah rəhmət eləsin.