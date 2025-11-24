https://news.day.az/azerinews/1797423.html Nərimanovda ofis binasında partlayış Bu gün saat 09 radələrində paytaxtın Nərimanov rayonunda partlayış baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Əhməd Rəcəbli küçəsindəki plazalardan birində qeydə alınıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları və FHN-in xilasediciləri cəlb edilib. Əlavə məlumat veriləcək. ***
FHN-dən bildirilib ki, qurumun 112 qaynar telefon xəttinə Nərimanov rayonunda ofis binalarının birində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Əraziyə nazirliyin qüvvələri cəlb edilib.
