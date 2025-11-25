https://news.day.az/azerinews/1797651.html “Qarabağ” bu gün Çempionlar Liqasında “Napoli” ilə qarşılaşacaq Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Qarabağ" növbəti oyununa çıxacaq. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi İtaliyanın "Napoli" klubu ilə qarşılaşacaq. Görüş "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
“Qarabağ” bu gün Çempionlar Liqasında “Napoli” ilə qarşılaşacaq
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Qarabağ" növbəti oyununa çıxacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi İtaliyanın "Napoli" klubu ilə qarşılaşacaq.
Görüş "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" növbəti oyununu dekabrın 10-da öz meydanında "Ayaks" klubuna qarşı keçirəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirdiyi 4 görüşdən sonra yeddi xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb.
