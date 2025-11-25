Bakıda hansı avtobusları qadın sürücülər idarə edəcək? - VİDEO
Müxtəlif ixtisas sahibləri olsalar da, onlar arzusunda olduğu avtobus sürücüsü kimi fəaliyyət göstərəcəklər.
Day.Az xəbər verir ki, bugündən etibarən avtobuslarda qadın sürücülər çalışmağa başlayıb. İctimai nəqliyyatda qadın sürücülərin iştirakını artırmaq məqsədilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən yeni təlim proqramı həyata keçirilib. Proqram çərçivəsində xanım namizədlər avtobus sürücüsü kimi peşəkar fəaliyyətə başlamaq üçün nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlıq keçiblər.
Sürücü kimi işə başlayan Rəna Cəfərova deyir ki öz ixtisası müəllimlik olsa da, hər zaman avtobus sürmək arzusunda olub. Elə arzusu da onu bu peşəyə gətirib.
Digər sürücü Xalidə Səmədova isə bildirir ki, daha əvvəl də sürücü kimi fəaliyyət göstərdiyinə görə bu peşə ona yad deyil.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
