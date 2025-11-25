https://news.day.az/azerinews/1797775.html Kenan İmirzalıoğlunun arvadıyla bu görüntüləri gündəm oldu - VİDEO Türkiyəli məşhur aktyor Kenan İmirzalıoğlu siması olduğu KADEM-in qadın zorakılığı və qadın qətllərinə qarşı hazırladığı kampaniyanın təqdimatında kədərli anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul Atatürk Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə aktyor qadın qətllərindən bəhs olunan anlarda göz yaşlarını saxlaya bilməyib.
Tədbirdə həyat yoldaşı Sinem Kobal da iştirak edib və emosional anlar yaşayan İmirzalıoğlunun əlini buraxmayaraq ona dəstək olub.
Qeyd edək ki, KADEM-in "Qadınlara Qarşı Zorakılığa Qarşı Mübarizə Günü" kampaniyası femisid və qadınlara qarşı şiddətə diqqət çəkməyi məqsəd qoyur.
