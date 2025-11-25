Azərbaycanlı müğənni 600 min manatlıq

Müğənni Əlikram Bayramov maraqlı açıqlama verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, yeni ev aldığını etiraf edib.

Sənəti 600 min manat dəyərində olan mənzilini kreditlə götürdüyünü bildirib:

"Bəli, yeni ev almışıq. Kreditlə götürdük. Hesabın bağlanmasına 6 ay qalıb. Ayda 6195 manat ödəyirik. İki evimi satdım. Ona görə ki, yatıb-durduq gördük çoxalmışıq - artıq 8 nəfərik. Əslində əvvəl 3 nəfər idik. Ev üstündə "dava" olurdu. Kim harada yatacaq? Üç otaqlı evə sığmadıq. Oğlum yerdə yatırdı, "beli qurumuşdu".