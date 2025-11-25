https://news.day.az/azerinews/1797918.html Ceyhun Bayramov Vatikanın Apostol Kitabxanasını ziyarət edib - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri zamanı Apostol Kitabxanasında olub. Day.Az xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. "Bu unikal kitabxana bizə əsrlər boyunca əlyazmalar və mətnlər vasitəsilə yaşadılan dialoqun önəmini xatırladır.
Ceyhun Bayramov Vatikanın Apostol Kitabxanasını ziyarət edib - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri zamanı Apostol Kitabxanasında olub.
Day.Az xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"Bu unikal kitabxana bizə əsrlər boyunca əlyazmalar və mətnlər vasitəsilə yaşadılan dialoqun önəmini xatırladır. Zəngin multikulturalizm ənənələrinə sahib Azərbaycan isə ortaq gələcəyimiz üçün daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya aparan yol kimi mədəniyyətlərarası dialoqu və mübadiləni dəstəkləməkdən qürur duyur", - Ceyhun Bayramov paylaşımında qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре