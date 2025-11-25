https://news.day.az/azerinews/1797922.html Ceyhun Bayramov Müqəddəs Pyotr Bazilikası ilə tanış olub - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri zamanı Müqəddəs Pyotr Bazilikasında olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində yayıb.
Ceyhun Bayramov Müqəddəs Pyotr Bazilikası ilə tanış olub - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri zamanı Müqəddəs Pyotr Bazilikasında olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində yayıb.
Bildirilib ki, nazir həmçinin bazilikada Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə aparılan bərpa prosesləri ilə də yaxından tanış olub.
