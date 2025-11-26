https://news.day.az/azerinews/1797945.html 17 nəfər azərbaycanlı bu ölkədən deportasiya edildi - RƏSMİ Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan 17 nəfər Almaniya Federativ Respublikasından geri qəbul edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Miqrasiya Xidməti məlumat yayıb.
17 nəfər azərbaycanlı bu ölkədən deportasiya edildi - RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan 17 nəfər Almaniya Federativ Respublikasından geri qəbul edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Miqrasiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında" Saziş çərçivəsində 25 noyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan 17 nəfər Almaniya Federativ Respublikasından geri qəbul edilib.
