Şimal–Cənub dəhlizi üzrə Rusiya, Azərbaycan və İran arasında vahid tarifləri nəzərdə tutan üçtərəfli saziş hazırlanır
Şimal-Cənub dəhlizi üzrə Rusiya, Azərbaycan və İran arasında vahid tarifləri nəzərdə tutan üçtərəfli saziş hazırlanır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktoru Oleq Belozyorov MDB-nin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının Bakıda keçirilən 83-cü iclası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Biz Rusiya, Azərbaycan və İran arasında Şimal-Cənub dəhlizi üzrə vahid tarifləri nəzərdə tutan üçtərəfli saziş üzərində işləyirik. Bu yanaşma müəyyən dövr üçün şərtlərin şəffaflığını və tariflərin sabitliyini təmin edir, yükgöndərənlər üçün daha rahat və proqnozlaşdırıla bilən mühit yaradır", - deyə baş direktor qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, vahid tariflər üzrə saziş mühüm elementdir: üç administrasiya müəyyən müddət ərzində sabit tarif və şərtlərə zəmanət verir və bununla da yükgöndərənlər üçün daha əlverişli və aydın şərait formalaşdırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре