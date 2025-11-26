Tacir Şahmalıoğlunun ifasını eşidən Əminə "üz turşutdu" - özü elə oxudu ki... - VİDEO
Müğənni Tacir Şahmaloğlunun ifası zamanı diqqətlər həmkarı Əminə Şirinə yönəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Rəngarəng" verilişində qonaq olan sənətçi Tacirin səhnə çıxışını dinləyərkən göstərdiyi üz ifadəsi sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında maraq doğurub.
Hadisədən sonra Əminə Şirin həmin mahnını özü də canlı şəkildə ifa edib. İzləyicilərin əksəriyyəti onun ifasını bəyənib və sosial mediada müsbət rəylər yazıblar. Bununla yanaşı, Tacirin ifasını yüksək qiymətləndirənlər də az olmayıb.
Müzakirələrin artmasından sonra Əminə Şirin açıqlama verib:
"Mən jüri deyiləm ki, kiminsə ifasını tənqid edim. Söhbət söz və musiqidən gedirsə, müdaxilə edə bilərəm. Söz elə bir dəyərdir ki, tacirliyi, ticarəti sevmir...", - deyə o, bildirib.
Həmin kadrlar sosial şəbəkələrdə müzakirə olunmağa davam edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре