Azı gündə 3 dəfə yeyirik - Ağciyər xərçəngi yaradır
Ağciyər xərçəngi riskinin formalaşmasında qidalanma daha böyük rol oynayırmış.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qənaətə alimlər gəlib.
Nəticələr "The Annals of Family Medicine" jurnalında dərc olunub.
Tədqiqatın mərkəzində iki əsas anlayış dayanır. Glikemik indeks qidalardakı karbohidratların qan şəkərini hansı sürətlə yüksəltdiyini göstərir. Ağ çörək, şirniyyatlar və cilalanmış düyü kimi yüksək Gİ-yə malik məhsullar qanda qlükozanın kəskin artmasına səbəb olur. Bu dəyişikliklər iltihabı gücləndirə və hüceyrə çoxalmasını stimullaşdıra bilər.
Glikemik yük isə həm Gİ-ni, həm də qəbul edilən karbohidratın miqdarını nəzərə alır. Maraqlıdır ki, yüksək glikemik yüklü rasionlar adətən meyvələr, tərəvəzlər və tam taxıllar kimi bitki mənşəli karbohidratlarla zəngin olur. Bu məhsullar tərkibindəki lif sayəsində qan şəkərini daha yavaş və sabit şəkildə yüksəldir.
Araşdırma 101 min 732 iştirakçının məlumatları əsasında aparılıb. İştirakçılar 1993-2001-ci illərdə layihəyə qoşularkən qidalanmaları haqqında ətraflı anket doldurublar və təxminən 12 il ərzində müşahidə olunublar.
Nəticələr göstərib ki, yüksək glikemik indeksli məhsulları daha çox yeyən insanlarda ağciyər xərçəngi riski təxminən 13 faiz artıb. Bunun əksinə olaraq, ən yüksək glikemik yükə sahib rasionla qidalananlarda risk 28 faiz daha aşağı olub.
Alimlər bildirirlər ki, burada əsas məsələ karbohidratın miqdarı deyil, onun mənşəyi və bədənə təsir formasıdır. Tərkibində mürəkkəb karbohidratlar və lif çox olan bitki əsaslı məhsullar həm yüksək glikemik yük yaradır, həm də iltihabı azaldaraq maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Bu isə müəyyən qoruyucu təsir göstərir.
Yəni çörək, düyü, şəkər kimi karbohidratlar ağciyər xərçəngini inkişaf etdirsə də, meyvə, tərəvəzlərdəki karbohidratlar əksinə, xərçənglə mübarizə aparır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре