İdman Akademiyasının tələbəsi xərçəngdən öldü

Azərbaycan İdman Akademiyasının tələbəsi Tural Əzimli vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları məlumat paylaşıblar.

Bildirilib ki, akademiyanın 2-ci kurs tələbəsi Tural Əzimov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.