https://news.day.az/azerinews/1798401.html İdman Akademiyasının tələbəsi xərçəngdən öldü Azərbaycan İdman Akademiyasının tələbəsi Tural Əzimli vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları məlumat paylaşıblar. Bildirilib ki, akademiyanın 2-ci kurs tələbəsi Tural Əzimov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.
