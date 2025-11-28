https://news.day.az/azerinews/1798458.html 1-ci sinif şagirdi məktəbdə vəfat etdi Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindəki məktəblərdən birində şagird vəfat edib. Day.Az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, noyabrın 27-si Masazırdakı 1 N-li tam orta məktəbin qarşısında 1-ci sinif şagirdi, qəsəbə sakini 2018-ci il təvəllüdlü Emin Etibar oğlu Həmidovun qəflətən halı pisləşib.
