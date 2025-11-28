Növbəti köç karvanı Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb - FOTO
Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan ailələr mənzil başına çatıblar.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Ağdamın Dördyol adlanan ərazisindən yola salınan 13 ailə 48 nəfər Xıdırlı kəndinə çatıb.
Daha sonra köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim ediləcək.
12:37
xxx
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir. Qayıdış proqramına uyğun olaraq Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə növbəti köç yola salınıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə 13 ailə olmaqla 48 nəfər öz doğma yurduna qayıdır.
Yola salınan ailələr Ağdamın Dördyol adlanan ərazisindən Xıdırlı kəndinə yola düşüb. Doğma vətənə qayıdan ayinlər bu günə qədər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре