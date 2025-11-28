Bu qış Bakıda sərt keçəcək – Ekoloqdan XƏBƏRDARLIQ - VİDEO
Bu il payızın anomal, yəni nisbətən isti keçməsi qışın sərt ola biləcəyi ilə bağlı ehtimalları artırıb. ''Qış şaxtalı və qarlı olacaq''.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, bunu açıqlamasında Coğrafiya İnistutunun şöbə müdiri, ekoloq Ənvər Əliyev deyib. Mütəxəssis bildirir ki, müşahidə olunan hava dəyişikliyi əvvəllər də nadir hallarda qeydə alınıb və bunun ardınca qış aylarında şaxtalı günlər yaşanıb.
Mütəxəssis bildirir ki, qışın bir qədər sərt keçməsi mövcud problemləri daha da artıracaq. Uzunmüddətli hava proqnozlarının çox da dəqiq olmadığını deyən ekoloq yenə də ehtiyatlı davranmağı zəruri hesab edir.
Mütəxəssis onu da əlavə etdi ki, qışın şaxtalı-qarlı keçməsi, müəyyən ziyanvericilərin yaşıllıqları məhv etməsinə də mane olacaq.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре